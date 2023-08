Famoso parco e castello imperiale di Vienna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famoso parco e castello imperiale di Vienna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCHÖNBRUNN

Significato/Curiosità : Famoso parco e castello imperiale di Vienna

Il famoso parco e castello imperiale di Schönbrunn a Vienna rappresenta un'icona storica e culturale. Costruito nel XVII secolo, è stato la residenza estiva degli Asburgo e testimonia l'eleganza dell'epoca. Il castello, con la sua architettura barocca e i sontuosi interni, offre una finestra sulla vita della nobiltà. Il vasto parco circostante presenta giardini formali, fontane e l'illustre Gloriette. Schönbrunn è patrimonio dell'umanità UNESCO e incarna l'arte, l'architettura e la grandezza dell'Impero austro-ungarico. È una meta turistica rinomata che offre una panoramica affascinante sulla storia europea e sulla maestosità dell'epoca imperiale.

