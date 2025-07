Passa sotto i ponti di Vienna nei cruciverba: la soluzione è Danubio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Passa sotto i ponti di Vienna' è 'Danubio'.

DANUBIO

Curiosità e Significato di Danubio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Danubio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Danubio.

Perché la soluzione è Danubio? Il Danubio è il secondo fiume più lungo d’Europa, attraversa città come Vienna e Budapest. Il suo nome richiama la sua importanza storica e culturale, simbolo di vita, commercio e identità per molti paesi. Passare sotto i ponti di Vienna è un’immagine poetica che evoca il fascino di questo grande fiume, essenziale per la regione e ricco di leggende.

Come si scrive la soluzione Danubio

Stai cercando la risposta alla definizione "Passa sotto i ponti di Vienna"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

U Udine

B Bologna

I Imola

O Otranto

