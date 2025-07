Un grande parco di Vienna nei cruciverba: la soluzione è Prater

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un grande parco di Vienna' è 'Prater'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRATER

Curiosità e Significato di Prater

Approfondisci la parola di 6 lettere Prater: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Prater? Il Prater è il celebre parco pubblico di Vienna, famoso per le sue ampie aree verdi, attrazioni e la storica ruota panoramica. Un luogo iconico dove residenti e turisti si rilassano, divertono e respirano l’atmosfera vivace della capitale austriaca. Visitare il Prater significa immergersi in un angolo di storia e relax, perfetto per escursioni all'aperto e momenti di svago.

Come si scrive la soluzione Prater

Non riesci a risolvere la definizione "Un grande parco di Vienna"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

