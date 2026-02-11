Vano stretto e lungo delle case

SOLUZIONE: CORRIDOIO

Perché la soluzione è Corridoio? Un passaggio stretto e lungo che collega diverse stanze all’interno di una casa. È uno spazio utile per muoversi senza passare nelle aree principali, spesso condiviso tra più ambienti. Può essere decorato o semplice, ma la sua funzione principale è quella di facilitare il movimento tra le stanze. Questo spazio contribuisce anche a suddividere gli ambienti e ottimizzare l’organizzazione degli spazi interni.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vano stretto e lungo delle case" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vano stretto e lungo delle case". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Se la definizione "Vano stretto e lungo delle case" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vano stretto e lungo delle case" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Corridoio:

C Como O Otranto R Roma R Roma I Imola D Domodossola O Otranto I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vano stretto e lungo delle case" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

