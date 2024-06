Abito femminile lungo e stretto

: La tunica (The Robe) è un film del 1953 diretto da Henry Koster, il primo al mondo girato in CinemaScope. .

Italiano: Sostantivo: tunica ( approfondimento) f sing (pl.: tuniche) . (storia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (abbigliamento) abito femminile essenziale senza maniche. (per estensione) abito lungo per uomo, simile alla giacca classica occidentale, solitamente in seta lavorato con fantasie varie, con cintura esterna nel medesimo tessuto, oltre le ginocchia aveva una bella tunica azzurro-chiaro: è molto importante.