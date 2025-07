Consente il transito di aiuti nelle zone di guerra nei cruciverba: la soluzione è Corridoio Umanitario

Home / Soluzioni Cruciverba / Consente il transito di aiuti nelle zone di guerra

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Consente il transito di aiuti nelle zone di guerra' è 'Corridoio Umanitario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORRIDOIO UMANITARIO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Corridoio Umanitario? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 19 lettere nella pagina dedicata: Corridoio Umanitario.

Perché la soluzione è Corridoio Umanitario? Un corridoio umanitario è un percorso sicuro che permette il passaggio di aiuti e persone nelle zone di guerra o crisi. Serve a garantire assistenza, cibo, medicine e la possibilità di evacuare chi è in pericolo. È fondamentale per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite e creare condizioni di sicurezza temporanea. In situazioni di crisi, rappresenta un ponte di speranza e solidarietà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sorvolano le zone di guerraProgramma di aiuti realizzato dagli USA nel periodo successivo alla seconda guerra mondialeUn permesso di transitoConsente di risentirsiConsente di assicurare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelle future

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Consente il transito di aiuti nelle zone di guerra"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

I Imola

D Domodossola

O Otranto

I Imola

O Otranto

U Udine

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

U M C A O C N A E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACCOMUNARE" ACCOMUNARE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.