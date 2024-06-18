Punto di passaggio spesso stretto e lungo

SOLUZIONE: CORRIDOIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Punto di passaggio spesso stretto e lungo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Punto di passaggio spesso stretto e lungo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Corridoio? Un passaggio stretto e lungo che collega due ambienti è spesso chiamato corridoio. Questo spazio permette di attraversare le stanze senza entrare direttamente in esse, facilitando il movimento all’interno di edifici. Il corridoio può essere semplice o decorato, ma la sua funzione principale è quella di fungere da collegamento. In molte case, il corridoio rappresenta il percorso principale tra le varie aree, rendendo gli spazi più funzionali e organizzati.

Per risolvere la definizione "Punto di passaggio spesso stretto e lungo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Punto di passaggio spesso stretto e lungo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Corridoio:

C Como O Otranto R Roma R Roma I Imola D Domodossola O Otranto I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Punto di passaggio spesso stretto e lungo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

