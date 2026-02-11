Una delle vallette con il Gabibbo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una delle vallette con il Gabibbo' è 'Velina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VELINA

Perché la soluzione è Velina? Una figura che intrattiene il pubblico con eleganza e charme, spesso presente in programmi televisivi dedicati al mondo dello spettacolo. Si tratta di una donna che si esibisce in performance di canto o recitazione, portando allegria e leggerezza. La sua presenza è caratterizzata da un atteggiamento dolce e seducente, contribuendo a creare atmosfere piacevoli. La velina rappresenta un simbolo di femminilità e spensieratezza nel contesto televisivo italiano.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una delle vallette con il Gabibbo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una delle vallette con il Gabibbo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una delle vallette con il Gabibbo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una delle vallette con il Gabibbo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Velina:

V Venezia E Empoli L Livorno I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una delle vallette con il Gabibbo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

