La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una vai letta di Striscia la notizia' è 'Velina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VELINA

Curiosità e Significato di Velina

Vuoi sapere di più su Velina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Velina.

Perché la soluzione è Velina? La velina è un termine usato per indicare le giovani ragazze che sfilano e portano messaggi durante le trasmissioni di gossip e spettacolo come Striscia la Notizia. Spesso sono figure eleganti e affascinanti, simbolo di leggerezza e divertimento televisivo. La loro presenza aggiunge un tocco di glamour alle serate in TV, diventando un'icona della cultura popolare italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È d oro quello assegnato da Striscia la notiziaL Enzo fra i conduttori di Striscia la notiziaLo è stato Elia Fongaro di Striscia la notiziaL Enzo di Striscia la notiziaIl Greggio di Striscia la notizia

Come si scrive la soluzione Velina

Stai cercando la risposta alla definizione "Una vai letta di Striscia la notizia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

