VELINA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Velina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Velina? Velina indica una piccola foglietta usata per comunicare messaggi veloci e informali, spesso tra giornalisti o in contesti televisivi. Il termine deriva dal modo leggero e sottile con cui si scriveva, rendendo il messaggio semplice e rapido da trasmettere. È simbolo di comunicazione leggera e senza troppi fronzoli, perfetta per svelare notizie o commenti in poche parole.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Quella sfoderata e più leggeraLa carta più ruvidaLa coperta più calda eppure più leggeraLe vacanze più lungheNon fa star più nella pelle

V Venezia

E Empoli

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

