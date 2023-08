Le due vallette di Striscia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le due vallette di Striscia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VELINE

Significato/Curiosità : Le due vallette di Striscia

Le "veline" erano due giovani donne che, fino al 2015, facevano parte del popolare programma televisivo italiano "Striscia la notizia". Il termine "velina" deriva dal francese e significa "carta leggera". Queste ragazze erano note per la loro bellezza, indossavano costumi succinti e facevano apparizioni in diverse rubriche del programma, come "Veline", "Smetto perché sono Veline" e "Veline a mare". La loro presenza spesso suscitava dibattiti riguardo alla loro rappresentazione mediatica e alla questione dell'uso dell'immagine femminile nella televisione italiana. A partire dal 2016, il format delle veline è stato rimosso, segnando la fine dell'era delle vallette di Striscia.

Altre risposte alla domanda : Le due vallette di Striscia : vallette; striscia; Cavallette ; Gli insetti come i grilli e le cavallette ; Altro termine usato per le cavallette ; Le vallette del gioco televisivo Passaparola; Abitano a Mirafiori e a Le vallette ; Grande classe di animali striscia nti; La Giorgia ex velina di striscia ora conduttrice; La striscia con i gradi sulla giubba militare; La striscia pubblicitaria sui siti; striscia di fumetti;

Cerca altre Definizioni