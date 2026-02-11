Il re di Shakespeare che viene detronizzato dalle figlie

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il re di Shakespeare che viene detronizzato dalle figlie' è 'Lear'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEAR

Perché la soluzione è Lear? Lear è il sovrano di Shakespeare che, a causa delle sue decisioni e dei suoi errori, perde il potere e viene sconfitto dalle sue stesse figlie, simbolo delle conseguenze delle scelte sbagliate e delle fragilità umane.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il re di Shakespeare che viene detronizzato dalle figlie" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il re di Shakespeare che viene detronizzato dalle figlie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

La soluzione associata alla definizione "Il re di Shakespeare che viene detronizzato dalle figlie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il re di Shakespeare che viene detronizzato dalle figlie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lear:

L Livorno E Empoli A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il re di Shakespeare che viene detronizzato dalle figlie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

