Il re di Shakespeare detronizzato dalle figlie

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il re di Shakespeare detronizzato dalle figlie' è 'Lear'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEAR

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Perché la soluzione è Lear? In questa storia, un sovrano viene privato del suo potere da chi avrebbe dovuto rispettarlo di più. Le sue figlie, inizialmente affettuose, si rivelano presto ingrate e ambiziose, portando il vecchio re a perdere tutto ciò che aveva costruito. La sua sofferenza e il suo dolore emergono nel momento in cui si rende conto troppo tardi di aver sottovalutato le loro vere intenzioni. La tragedia si conclude con una perdita irreparabile.

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Il re di Shakespeare detronizzato dalle figlie nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lear

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il re di Shakespeare detronizzato dalle figlie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lear'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il re di Shakespeare detronizzato dalle figlie

Il re di Shakespeare detronizzato dalle figlie Risposta: LEAR

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: L___

L___ Inizia con: L

L Finisce con: R

Le 4 lettere della soluzione

L Livorno E Empoli A Ancona R Roma

La soluzione 'Lear' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il re di Shakespeare detronizzato dalle figlie". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.