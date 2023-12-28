Il re di Shakespeare detronizzato dalle figlie
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SOLUZIONE: LEAR
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Perché la soluzione è Lear? In questa storia, un sovrano viene privato del suo potere da chi avrebbe dovuto rispettarlo di più. Le sue figlie, inizialmente affettuose, si rivelano presto ingrate e ambiziose, portando il vecchio re a perdere tutto ciò che aveva costruito. La sua sofferenza e il suo dolore emergono nel momento in cui si rende conto troppo tardi di aver sottovalutato le loro vere intenzioni. La tragedia si conclude con una perdita irreparabile.
Il re di Shakespeare detronizzato dalle figlie nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lear
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il re di Shakespeare detronizzato dalle figlie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lear'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il re di Shakespeare detronizzato dalle figlie
- Risposta: LEAR
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: L___
- Inizia con: L
- Finisce con: R
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Lear' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il re di Shakespeare detronizzato dalle figlie". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con shakespeare: Il re di Shakespeare che viene detronizzato dalle figlie
Con detronizzato: Il re di Shakespeare che viene detronizzato dalle figlie
Con figlie: Figlie di due razze