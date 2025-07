Il personaggio shakespeariano che è detronizzato dalle figlie nei cruciverba: la soluzione è Re Lear

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il personaggio shakespeariano che è detronizzato dalle figlie' è 'Re Lear'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RE LEAR

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Re Lear? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Re Lear.

Perché la soluzione è Re Lear? Re Lear è un personaggio shakespeariano, re d'Inghilterra, che viene deposto e tradito dalle proprie figlie. La sua storia rappresenta il tema della perdita di potere e della saggezza, evidenziando come l’orgoglio e le decisioni sbagliate possano portare alla rovina. È un simbolo universale di umanità fragile e delle conseguenze delle scelte impulsive.

