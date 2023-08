Non interessa il poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non interessa il poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PROSA

Significato/Curiosita : Non interessa il poeta

Ravenna, notte tra il 13 e il 14 settembre 1321), è stato un poeta, scrittore e politico italiano. il nome "dante", secondo la testimonianza di jacopo alighieri... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la prosa è una forma di espressione linguistica, caratterizzata dalla continuità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

