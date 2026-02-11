Decisi senza voti contrari

SOLUZIONE: UNANIMI

Perché la soluzione è Unanimi? Quando tutti sono d’accordo senza opposizioni, si dice che la decisione è unanime. È un accordo totale tra i partecipanti, senza nulla da dissentire. Questa condizione indica consenso completo e assenza di dissensi. Si utilizza spesso in contesti ufficiali o assemblee dove si raggiunge un’intesa condivisa. La parola riflette la concordia di tutti, senza riserve o opinioni contrarie, segnando un risultato di consenso assoluto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Decisi senza voti contrari" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Decisi senza voti contrari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Decisi senza voti contrari" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Decisi senza voti contrari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Unanimi:

U Udine N Napoli A Ancona N Napoli I Imola M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Decisi senza voti contrari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

