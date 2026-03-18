Aperto chiuso : contrari = aperto dischiuso : x

Home / Soluzioni Cruciverba / Aperto chiuso : contrari = aperto dischiuso : x

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Aperto chiuso : contrari = aperto dischiuso : x' è 'Sinonimi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINONIMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aperto chiuso : contrari = aperto dischiuso : x" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aperto chiuso : contrari = aperto dischiuso : x". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sinonimi? La voce rappresenta un insieme di parole che condividono un significato simile, chiamati sinonimi. Questi termini, pur avendo sfumature diverse, comunicano concetti affini, arricchendo il linguaggio e permettendo espressioni più precise. La relazione tra voce e sinonimi evidenzia come diverse parole possano descrivere la stessa idea, offrendo varietà e profondità alla comunicazione. La conoscenza di queste parole permette di scegliere con cura le espressioni più adatte al contesto.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Aperto chiuso : contrari = aperto dischiuso : x nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sinonimi

La definizione "Aperto chiuso : contrari = aperto dischiuso : x" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aperto chiuso : contrari = aperto dischiuso : x" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sinonimi:

S Savona I Imola N Napoli O Otranto N Napoli I Imola M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aperto chiuso : contrari = aperto dischiuso : x" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Hanno uguale significatoVocaboli di uguale significatoLi raccoglie un particolare dizionarioAperto : chiuso = presente : xGuardare uno in non a viso apertoUn pranzetto all apertoColazione all aperto in campagnaLo è sempre l ombrello quando è aperto