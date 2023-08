Decisi in precedenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decisi in precedenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STABILITI

Significato/Curiosita : Decisi in precedenza

Utilizzare il binario unico alternato). in seguito si progettò una via per poter fermare un convoglio lento e dare la precedenza ad un treno veloce: nel punto individuato... Ha saltato l'asticella collocata all'altezza di 6,22 metri. i primati stabiliti indoor, possono essere ratificati come record mondiale secondo la regola... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

