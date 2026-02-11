Un calmante per l arsura

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un calmante per l arsura' è 'Dissetante'.

SOLUZIONE: DISSETANTE

Perché la soluzione è Dissetante? Un dissetante è una sostanza o bevanda che allevia la sensazione di sete e può anche avere effetti calmanti sull'irritazione della pelle o delle mucose. Grazie alle sue proprietà rinfrescanti, aiuta a ridurre la sensazione di bruciore e di fastidio causata dalla secchezza o da irritazioni. È ideale per ristabilire il comfort e l'equilibrio dell'organismo, contribuendo a sentirsi più rilassati e meno soggetti a irritazioni o fastidi.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un calmante per l arsura" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un calmante per l arsura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Quando la definizione "Un calmante per l arsura" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un calmante per l arsura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un calmante per l arsura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

