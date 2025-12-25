Una bibita per placare l arsura

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una bibita per placare l arsura' è 'Dissetante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISSETANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una bibita per placare l arsura" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una bibita per placare l arsura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Dissetante? Un termine che indica una bevanda gustosa e rinfrescante, ideale per alleviare la sete e sentirsi più rigenerati. Questa parola si collega a ciò che ci aiuta a soddisfare il bisogno di liquidi in modo piacevole. Quando abbiamo sete, spesso scegliamo qualcosa di dissetante per ritrovare freschezza e benessere.

Se la definizione "Una bibita per placare l arsura" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una bibita per placare l arsura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Dissetante:

D Domodossola I Imola S Savona S Savona E Empoli T Torino A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una bibita per placare l arsura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

