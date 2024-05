La Soluzione ♚ Un calmante dei nervi La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SEDATIVO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SEDATIVO

Significato della soluzione per: Un calmante dei nervi Con il termine di sedazione si indica, in medicina, uno stato di alterazione parziale della coscienza che non abolisce completamente le funzionalità autonome dell'organismo (respirazione, autoregolazione della pressione arteriosa, ecc). La sedazione può essere indotta con farmaci ipnotici ed è utile per l'esecuzione di manovre chirurgiche poco cruente e dalla durata limitata. Italiano: Aggettivo: sedativo m sing . che riduce il dolore. Sostantivo: (medicina) (farmacologia) medicinale che riduce il dolore. Sillabazione: se | da | tì | vo. Pronuncia: IPA: /seda'tivo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino medievale sedativus,- derivazione di sedare ossia "sedare"- significa quindi "atto a sedare" . Sinonimi: calmante, antidolorifico, analgesico, antispasmodico, sonnifero, ansiolitico, narcotico, palliativo, lenitivo.

