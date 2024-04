La Soluzione ♚ Lo è una bibita fresca La definizione e la soluzione di 10 lettere: Lo è una bibita fresca. DISSETANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Lo e una bibita fresca: (sharab - "bibita fresca"). non è escluso che (sharab) possa derivare dalla radice semitica srp/srb di possibile origine indoeuropea e quindi imparentata... Il carcadè (o karkadè, in arabo , karkadiyh; AFI: [karka'dh]) è costituito dal calice carnoso del fiore dell'Hibiscus sabdariffa, da cui si può ricavare per infusione una bibita dissetante dal sapore gradevolmente aspro e dal colore rosso intenso. L'infuso di carcadè dà appunto una bevanda dal sapore acidulo rinfrescante e dissetante, di colore rosso vivo. Questa bevanda è digestiva e regolarizza la funzionalità epatica; è inoltre ... Altre Definizioni con dissetante; bibita; fresca; Bibita che può essere amara; Ale bibita allo zenzero; Una piccola quantità di bibita; Venditrici di panna fresca; Si preferisce fresca;

La risposta a Lo è una bibita fresca

DISSETANTE

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Lo è una bibita fresca' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.