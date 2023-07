Come dire calmante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire calmante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LENITIVO

Significato/Curiosità : Come dire calmante

Il termine "lenitivo" viene utilizzato per descrivere qualcosa che ha un effetto calmante, lenisce o allevia un disagio o un'irritazione. Può riferirsi a sostanze, come creme o lozioni, che vengono applicate sulla pelle per ridurre l'infiammazione o la sensazione di prurito. Inoltre, può essere utilizzato per descrivere un'azione o un comportamento che tranquillizza, rassicura o apporta conforto emotivo. Un suono dolce, una parola gentile o un gesto amorevole possono essere lenitivi per coloro che si sentono ansiosi o tesi. In generale, l'attributo "lenitivo" suggerisce un effetto calmante o curativo che porta sollievo e promuove una sensazione di tranquillità e benessere.

