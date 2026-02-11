La mano dalla parte del cuore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La mano dalla parte del cuore' è 'Sinistra'.

SOLUZIONE: SINISTRA

Perché la soluzione è Sinistra? La mano che si trova dal lato del cuore rappresenta simbolicamente il lato più affettuoso e sincero di una persona. È quella che si associa alla sensibilità e all'empatia, spesso considerata il lato più nobile e autentico. Nella cultura, si dice che il cuore si trovi a sinistra nel corpo, rendendo questa parte della mano un simbolo di affetto e di verità interiore.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La mano dalla parte del cuore" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La mano dalla parte del cuore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Se la definizione "La mano dalla parte del cuore" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La mano dalla parte del cuore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sinistra:

S Savona I Imola N Napoli I Imola S Savona T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La mano dalla parte del cuore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

