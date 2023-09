La parte contenente della mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte contenente della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INCAVO

Significato/Curiosita : La parte contenente della mano

Una più generale. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la bomba a mano, oppure granata nel linguaggio comune, è un'arma da lancio deflagrante... È il nome commerciale di un tipo di vite con testa caratterizzata da un incavo a forma di stella a sei punte. sviluppato dalla camcar llc di acument global... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La parte contenente della mano : parte; contenente; mano; Infiamma i parte cipanti; Osso è la parte più ampia del bacino; Muscolo che ricopre la parte laterale della spalla; I disegni a lato: la parte in comune dei loro nomi; parte posteriore della testa; La più popolosa parte del mondo; Fa parte del letto; L urna contenente le ceneri; Lo è una lettera contenente intimidazioni; contenente alcol del tipo secondario; Cellula contenente il pigmento che determina il colore della pelle; contenente liquido simile alla parte acquosa del sangue; Aveva una colonna contenente il mercurio; Piccolo prospetto contenente dati; Le formano i Tuareg; Il romano che guidò i Volsci contro l Urbe; Danno sempre una mano nelle avversità; Gli amici lo chiamano Mimmo; Antico berretto romano ; I filamenti che formano i funghi; Legge la mano ;

Cerca altre Definizioni