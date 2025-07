A quella storica appartennero Crispi e Zanardelli nei cruciverba: la soluzione è Sinistra

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'A quella storica appartennero Crispi e Zanardelli' è 'Sinistra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SINISTRA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Sinistra: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sinistra? La parola sinistra indica tradizionalmente il lato politico che si propone riforme sociali, diritti civili e maggiore uguaglianza. Nella storia italiana, è associata a figure come Crispi e Zanardelli, protagonisti di un’area politica impegnata in cambiamenti progressisti. È un termine che rappresenta anche un orientamento ideologico che privilegia i valori di solidarietà e giustizia sociale. In sintesi, la sinistra è il cuore delle battaglie per un mondo più equo.

Stai cercando la risposta alla definizione "A quella storica appartennero Crispi e Zanardelli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

