La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Alternativa... di destra' è 'Sinistra'.

SINISTRA

Curiosità e Significato di Sinistra

Perché la soluzione è Sinistra? Sinistra indica una posizione politica o ideologica che spesso si associa a valori di uguaglianza, giustizia sociale e progresso. Il termine deriva dal latino, dove indicava il lato sinistro del campo, simbolo di innovazione e riforma. È spesso contrapposta alla destra, rappresentando un orientamento più aperto alle trasformazioni sociali e ai diritti civili, ed è fondamentale nel dibattito politico italiano e internazionale.

Come si scrive la soluzione Sinistra

S Savona

I Imola

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

