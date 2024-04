La Soluzione ♚ Parte dal cuore La definizione e la soluzione di 5 lettere: Parte dal cuore. AORTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Parte dal cuore: Wikipedia. segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. dalla parte del cuore (where the heart is) è un film del 1990 diretto da john boorman, con... L'aorta è la più grande e importante arteria del corpo umano. Emerge dal ventricolo sinistro del cuore e trasporta il sangue ossigenato a tutte le parti del corpo tramite la circolazione sistemica, negli animali che possiedono circolazione a sistema chiuso. Nell'uomo, è lunga approssimativamente 30-40 cm e il diametro normale è compreso tra i 2,5 e i 3,5 cm. Altre Definizioni con aorta; parte; cuore; Fa capo a una valvola cardiaca; Passa per la cavità toracica; Una parte dell aratro; Abbassare da una parte; Eva senza cuore; Fan rimare amore e cuore;

AORTA

