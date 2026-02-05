È una delle sette meraviglie del mondo moderno

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'È una delle sette meraviglie del mondo moderno' è 'Grande Muraglia Cinese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRANDE MURAGLIA CINESE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È una delle sette meraviglie del mondo moderno" corrisponde a una soluzione formata da 20 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È una delle sette meraviglie del mondo moderno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Grande Muraglia Cinese? La Grande Muraglia Cinese è una straordinaria opera di ingegneria antica che si estende per migliaia di chilometri. Costruita per proteggere gli stati cinesi dagli invasori, rappresenta un simbolo di forza e perseveranza. La sua imponente struttura, fatta di pietra e mattoni, incarna l'ingegno umano e la ricca storia della Cina. È riconosciuta come una delle sette meraviglie del mondo moderno, ammirata in tutto il mondo per la sua grandiosità.

La soluzione associata alla definizione "È una delle sette meraviglie del mondo moderno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È una delle sette meraviglie del mondo moderno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 20 lettere della soluzione Grande Muraglia Cinese:

G Genova R Roma A Ancona N Napoli D Domodossola E Empoli M Milano U Udine R Roma A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona C Como I Imola N Napoli E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È una delle sette meraviglie del mondo moderno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

