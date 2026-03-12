Monumentale tomba fra le sette Meraviglie dell antichità

La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Monumentale tomba fra le sette Meraviglie dell antichità' è 'Mausoleo Di Alicarnasso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAUSOLEO DI ALICARNASSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Monumentale tomba fra le sette Meraviglie dell antichità" corrisponde a una soluzione formata da 21 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Monumentale tomba fra le sette Meraviglie dell antichità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Mausoleo Di Alicarnasso? Il Mausoleo di Alicarnasso rappresenta una delle sette meraviglie dell'antichità, un'imponente tomba costruita per onorare il re Mausolo e sua regina Artemisia. Questa struttura si distingue per la sua grandiosità e ricchezza decorativa, simbolo di potere e gloria. Dotato di un alto podio e di un'alta torre, il mausoleo si elevava maestosamente verso il cielo, attirando visitatori da tutto il mondo antico. La sua architettura e il suo splendore ne fanno un esempio di perfezione artistica e ingegneristica.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Monumentale tomba fra le sette Meraviglie dell antichità" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Monumentale tomba fra le sette Meraviglie dell antichità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 21 lettere della soluzione Mausoleo Di Alicarnasso:

M Milano A Ancona U Udine S Savona O Otranto L Livorno E Empoli O Otranto D Domodossola I Imola A Ancona L Livorno I Imola C Como A Ancona R Roma N Napoli A Ancona S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Monumentale tomba fra le sette Meraviglie dell antichità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

