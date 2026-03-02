Era bianco in Alice nel Paese delle Meraviglie

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Era bianco in Alice nel Paese delle Meraviglie' è 'Coniglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONIGLIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Era bianco in Alice nel Paese delle Meraviglie" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era bianco in Alice nel Paese delle Meraviglie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Coniglio? Nel racconto di Lewis Carroll, un personaggio che indossa un abito elegante e ha un atteggiamento ansioso si distingue per il suo continuo sguardo sull'orologio, preoccupato di essere in ritardo. Questo essere rappresenta la costante fretta e l'agitazione di chi si trova spesso in una corsa contro il tempo. La sua presenza ricorda un animale che, sebbene non sia reale, simboleggia il desiderio di puntualità e il senso di urgenza. La sua figura rimane impressa nella memoria dei lettori.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Era bianco in Alice nel Paese delle Meraviglie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era bianco in Alice nel Paese delle Meraviglie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Coniglio:

C Como O Otranto N Napoli I Imola G Genova L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era bianco in Alice nel Paese delle Meraviglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

