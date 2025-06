Ha un antenna rotante nei cruciverba: la soluzione è Radar

RADAR

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Radar, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Radar? Un radar è un sistema che utilizza onde radio per individuare oggetti a distanza, come aerei o navi. La sua antenna rotante permette di scansionare l’ambiente circostante, rilevando movimenti e posizioni con precisione. Questo strumento è fondamentale per la navigazione, la sicurezza e il controllo del traffico aereo, rendendo possibile monitorare vaste aree in tempo reale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha l antenna parabolicaHa una catena rotante e taglienteHa un tamburo rotanteHa l antenna che giraHa battuto il settimo

R Roma

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

R Roma

