Le capta l antenna nei cruciverba: la soluzione è Onde

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le capta l antenna' è 'Onde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONDE

Curiosità e Significato di Onde

Hai risolto il cruciverba con Onde? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Onde.

Perché la soluzione è Onde? Le onde sono vibrazioni che si propagano nello spazio, come le onde del mare o le onde radio usate per le comunicazioni. Sono un modo in cui l’energia si muove da un punto all’altro senza trasportare materia. Dalla luce alle onde sonore, sono fondamentali per il nostro mondo e per la tecnologia. Le onde sono davvero invisibili ma essenziali nella vita di tutti i giorni.

La capta l antennaLo capta un antennaHa l antenna parabolicaRicevere con l antennaDà nome a un comune tipo di antenna televisiva

Come si scrive la soluzione Onde

Hai davanti la definizione "Le capta l antenna" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.