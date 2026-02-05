Il casato del conte Ugolino ricordato da Dante

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il casato del conte Ugolino ricordato da Dante' è 'Gherardesca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GHERARDESCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il casato del conte Ugolino ricordato da Dante" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il casato del conte Ugolino ricordato da Dante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Gherardesca? Gherardesca è il nome di una famiglia toscana di nobile origine, nota anche per il suo coinvolgimento nelle vicende storiche e politiche della regione. Il casato è ricordato da Dante nel suo poema come simbolo di tradimento e inganno, rappresentando le conseguenze delle scelte sbagliate. La figura di Gherardesca evoca un passato di potere, ma anche di tristezza e tradimento che ha segnato la storia della Toscana.

Per risolvere la definizione "Il casato del conte Ugolino ricordato da Dante", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il casato del conte Ugolino ricordato da Dante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Gherardesca:

G Genova H Hotel E Empoli R Roma A Ancona R Roma D Domodossola E Empoli S Savona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il casato del conte Ugolino ricordato da Dante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

