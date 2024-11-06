La città del conte Ugolino

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La città del conte Ugolino' è 'Pisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PISA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città del conte Ugolino" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città del conte Ugolino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pisa? Pisa è una città famosa per la sua architettura e le sue antiche tradizioni. È rinomata in tutto il mondo per la sua torre pendente, simbolo di ingegno e di sfide ingegneristiche del passato. Situata sulle rive dell'Arno, ha un centro storico ricco di monumenti e piazze vivaci. La città ha anche una storica università che attrae studenti da ogni parte. La sua storia è strettamente legata a molte vicende medievali, tra cui quelle del conte Ugolino.

In presenza della definizione "La città del conte Ugolino", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città del conte Ugolino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pisa:

P Padova I Imola S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città del conte Ugolino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

