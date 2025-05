Vi fu rinchiuso il conte Ugolino nei cruciverba: la soluzione è Torre Dei Gualandi

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Vi fu rinchiuso il conte Ugolino' è 'Torre Dei Gualandi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORRE DEI GUALANDI

Curiosità e Significato di "Torre Dei Gualandi"

Approfondisci la parola di 16 lettere Torre Dei Gualandi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Torre Dei Gualandi? La Torre dei Gualandi è un famoso edificio di Pisa, noto per la sua associazione con la tragica storia del conte Ugolino, che fu rinchiuso e morì di fame nella sua prigione al suo interno, come narrato nell'Inferno di Dante. Questa torre è quindi la risposta corretta per il cruciverba.

Come si scrive la soluzione: Torre Dei Gualandi

Stai cercando la risposta alla definizione "Vi fu rinchiuso il conte Ugolino"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

I Imola

G Genova

U Udine

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

