Il conte immortalato da Dante - Cruciverba

Ugolino della Gherardesca è un personaggio storico e letterario reso celebre dalla "Divina Commedia" di Dante Alighieri. Nel canto 33 dell'Inferno, Dante lo incontra nell'ultimo cerchio dell'Inferno, imprigionato insieme ai suoi figli, condannati a morire di fame. Ugolino, traditore e politico ambizioso, è punito per i suoi peccati con un'eterna sofferenza, simboleggiando la dannazione delle ambizioni disoneste. La rappresentazione di Dante contribuisce a immortalare Ugolino come un'icona di colpa e tragedia, sottolineando il potere delle parole e la capacità della letteratura di dare forma e significato alle vicende storiche e umane.

