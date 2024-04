La Soluzione ♚ Il conte ricordato da Dante

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : UGOLINO

Curiosità su Il conte ricordato da dante: vedi dante alighieri (disambigua). disambiguazione – "dante" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi dante (disambigua). dante alighieri... Ugolino della Gherardesca (Pisa, 1210 circa – Pisa, 1289) è stato un politico e militare italiano ghibellino che parteggiò per i guelfi e comandante navale del XIII secolo. Ugolino ricopriva un'importante serie di cariche nobiliari: Conte di Donoratico, secondo in successione come Signore del terzo Cagliaritano e Patrizio di Pisa; divenne Vicario di Sardegna nel 1252 per conto del re Enzo di Svevia e fu uno dei vertici politici di Pisa dal 18 aprile 1284 (come podestà) al 1º luglio 1288, giorno in cui fu deposto dal ruolo di capitano del popolo. Gli attriti con Ruggieri degli Ubaldini (arcivescovo di Pisa nonché capofazione ghibellino) ...

