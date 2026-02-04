Stelle cadenti

Home / Soluzioni Cruciverba / Stelle cadenti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stelle cadenti' è 'Meteore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: METEORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stelle cadenti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stelle cadenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Meteore? Le meteore sono luci scintillanti che attraversano il cielo notturno, spesso visibili come tracce luminose temporanee. Sono frammenti di rocce o polvere spaziale che, entrando nell'atmosfera terrestre, si incendiano a causa dell'attrito, creando uno spettacolo affascinante. Questi fenomeni sono comunemente chiamati stelle cadenti, poiché sembrano cadere dal cielo. Un momento magico che invita a sognare e a osservare l'universo con meraviglia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stelle cadenti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Meteore

Per risolvere la definizione "Stelle cadenti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stelle cadenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Meteore:

M Milano E Empoli T Torino E Empoli O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stelle cadenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Bolidi celestiBolidi che sfrecciano attraversando il cieloSfrecciano in cieloLo sciame di stelle cadentiQuello meteorico può originare una pioggia di stelle cadentiIl Santo del giorno delle stelle cadentiStelle cadenti novembrineSi esprimono a San Lorenzo con le stelle cadenti