Il Santo del giorno delle stelle cadenti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Santo del giorno delle stelle cadenti' è 'Lorenzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LORENZO

Perché la soluzione è Lorenzo? Lorenzo è il santo associato alle stelle cadenti del giorno che porta il suo nome. La sua figura è collegata alla tradizione che celebra la sua memoria in quella data, rendendo omaggio alla sua vita e alle sue virtù. La presenza di Lorenzo nel calendario liturgico sottolinea l'importanza di ricordare il suo esempio di fede e di sacrificio. La festa dedicata a lui si svolge ogni anno in questa giornata, mantenendo vivo il suo ricordo tra i credenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Santo del giorno delle stelle cadenti". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il Santo del giorno delle stelle cadenti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lorenzo

Se la definizione "Il Santo del giorno delle stelle cadenti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Santo del giorno delle stelle cadenti" conferma che la soluzione 'Lorenzo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lorenzo

L Livorno O Otranto R Roma E Empoli N Napoli Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Santo del giorno delle stelle cadenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lorenzo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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