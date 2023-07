Lo sciame di stelle cadenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sciame di stelle cadenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Lo sciame di stelle cadenti, noto anche come sciame meteorico, è uno spettacolo celeste affascinante e misterioso. Si verifica quando la Terra, nel suo percorso orbitale, attraversa una regione dello spazio disseminata di particelle di polvere e detriti spaziali lasciati da comete o asteroidi. Quando queste particelle entrano nell'atmosfera terrestre, si riscaldano rapidamente a causa dell'attrito, generando una luminosa scia luminosa mentre bruciano. Ogni anno, durante eventi specifici noti come "piogge di meteoriti", queste stelle cadenti diventano più evidenti. Osservare uno sciame di stelle cadenti è un'esperienza magica, spesso accompagnata da desideri e riflessioni sul vasto universo e la nostra piccola presenza in esso.

