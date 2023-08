Quello meteorico può originare una pioggia di stelle cadenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello meteorico può originare una pioggia di stelle cadenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCIAME

Significato/Curiosita : Quello meteorico puo originare una pioggia di stelle cadenti

2021 (archiviato dall'url originale il 3 marzo 2021). ^ stelle cadenti d'inverno: pioggia di meteore a santa lucia in concorrenza con la superluna, su... Dal romanzo lo sciame (the swarm, 1974) di arthur herzog. il film è conosciuto anche coi titoli the swarm - lo sciame, swarm - lo sciame che uccide e swarm... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Quello meteorico può originare una pioggia di stelle cadenti : quello; meteorico; originare; pioggia; stelle; cadenti; Con letame e concime si effettua quello del terreno; C è chi nelle cose sa vedere quello positivo; quello regolatore riguarda una città; Anche quello amaro è gradevole; quello ascorbico è la vitamina C; Sciame meteorico di inizio novembre; Può originare le morene; Rovescio copioso: pioggia a; Inondazione che può occorrere con troppa pioggia ; Recipienti per la pioggia ; Scroscio di pioggia ; Giove le si presentò trasformato in pioggia d oro; Le stelle tte di richiamo; Insieme alle stelle sulla bandiera americana; Il 5 stelle di Grillo e Casaleggio; Numero di stelle sulla bandiera dell Europa; Attributo di certe stelle che sono semplici meteoriti; Lo sciame di stelle cadenti ; Frammenti di stelle cadenti ; Residuo delle olive da cui nascono olii scadenti ; Insieme di cose pessime e scadenti ; Il santo delle stelle cadenti ;

Cerca altre Definizioni