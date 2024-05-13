Sfrecciano in cielo

Home / Soluzioni Cruciverba / Sfrecciano in cielo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sfrecciano in cielo' è 'Meteore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: METEORE

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Meteore? Le meteore sono corpi celesti che, entrando nell'atmosfera terrestre, si muovono con grande velocità, creando scie luminose che attraversano il cielo. Questi fenomeni, spesso visibili di notte, si distinguono per il loro rapido moto e la luminosità intensa, che affascina chi le osserva. La loro presenza nel cielo notturno richiama l'attenzione degli appassionati di astronomia e di chi si gode lo spettacolo naturale. Le meteore sfrecciano in cielo in modo spettacolare, regalando momenti di meraviglia a chi le ammira.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sfrecciano in cielo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi la pagina o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Sfrecciano in cielo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Meteore

La definizione "Sfrecciano in cielo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sfrecciano in cielo" conferma che la soluzione 'Meteore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Meteore

M Milano E Empoli T Torino E Empoli O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sfrecciano in cielo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Meteore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Stelle cadentiBolidi celestiBolidi che sfrecciano attraversando il cieloSi dice delle stelle che sfrecciano nel cieloChiazze bianche nel cieloSfrecciano nei plasticiQuella celeste è in cielo