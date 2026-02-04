Sottrarre da morte certa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sottrarre da morte certa' è 'Salvare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALVARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sottrarre da morte certa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sottrarre da morte certa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Salvare? Salvare significa agire per evitare che qualcuno perda la vita, intervenendo prima che sia troppo tardi. È un gesto di solidarietà che mira a proteggere e preservare la vita delle persone in pericolo. Quando si salva qualcuno, si contribuisce a rimuovere un rischio imminente, offrendo una seconda possibilità. Questo atto di umanità potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte certa.

Sottrarre da morte certa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Salvare

La definizione "Sottrarre da morte certa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sottrarre da morte certa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Salvare:

S Savona A Ancona L Livorno V Venezia A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sottrarre da morte certa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

