L arrivo d una grande quantità di liquido in una certa zona nei cruciverba: la soluzione è Afflusso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L arrivo d una grande quantità di liquido in una certa zona' è 'Afflusso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AFFLUSSO

Curiosità e Significato di "Afflusso"

Approfondisci la parola di 8 lettere Afflusso: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

L'afflusso si riferisce al movimento e all'arrivo di una notevole quantità di liquido in una specifica area. Questo termine può essere utilizzato in vari contesti, come in idrologia, per descrivere il riversarsi di acqua in un lago o fiume, o in economia, per indicare un aumento di capitali o risorse in un determinato mercato.

Come si scrive la soluzione: Afflusso

Non riesci a risolvere la definizione "L arrivo d una grande quantità di liquido in una certa zona"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

F Firenze

F Firenze

L Livorno

U Udine

S Savona

S Savona

O Otranto

