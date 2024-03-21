Mettere al sicuro un file sul PC nei cruciverba: la soluzione è Salvare
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mettere al sicuro un file sul PC' è 'Salvare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SALVARE
Curiosità e Significato di Salvare
Non fermarti alla soluzione! Conosci Salvare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Salvare.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: La trasmissione d un file dal proprio PC al webPermette di effettuare rapidi conti al PcFascia di cuoio da mettere al collo degli equiniSi effettua per mettere al correnteSul PC si preme assieme al tasto CTRL
Come si scrive la soluzione Salvare
Stai cercando la risposta alla definizione "Mettere al sicuro un file sul PC"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 7 lettere della soluzione Salvare:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
B A B O A N O T
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.