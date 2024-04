La Soluzione ♚ Una certa differenza La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una certa differenza. DIVARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una certa differenza: Il divario digitale (in inglese digital divide) √® il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare personal computer e Internet) e chi ne √® escluso, in modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizioni economiche, livello d'istruzione, qualit√† delle infrastrutture, differenze di et√† o di sesso, appartenenza a diversi gruppi etnici, provenienza geografica. Oltre a indicare il divario nell'accesso reale alle tecnologie, la definizione include anche disparit√† nell'acquisizione di risorse o capacit√† necessarie a partecipare alla societ√† dell'informazione: ... Sostantivo Significato e Curiosit√† su: Il divario digitale (in inglese digital divide) √® il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare personal computer e Internet) e chi ne √® escluso, in modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizioni economiche, livello d'istruzione, qualit√† delle infrastrutture, differenze di et√† o di sesso, appartenenza a diversi gruppi etnici, provenienza geografica. Oltre a indicare il divario nell'accesso reale alle tecnologie, la definizione include anche disparit√† nell'acquisizione di risorse o capacit√† necessarie a partecipare alla societ√† dell'informazione: ... divario m sing (pl.: divari) scarto tra due elementi omogenei Sillabazione di | v√† | rio Pronuncia IPA: /di'varjo Etimologia / Derivazione derivazione di divariare formato da di- e da variare Sinonimi apertura, dislivello, distanza, salto

differenza, disparità, diversità, gap, scarto

(di idee, opinioni ecc.) divergenze, discordanze, divaricazione,

divergenze, discordanze, divaricazione, distacco Contrari accostamento, aderenza, vicinanza

identità, parità

accordo, concordanza

Un preziosissimo violino; Squilibrio disparità; Possiedono una certa ricchezza; I parenti di una certa età; La differenza tra quattro e cinque; Strumento per misurare la differenza di livello tra due punti;

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Una certa differenza' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.