SOLUZIONE: SALVARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mettere al sicuro" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mettere al sicuro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Salvare? Salvare significa agire per proteggere qualcosa o qualcuno da eventuali pericoli o danni, assicurando la sua integrità e sicurezza. È un gesto di cura e attenzione volto a preservare ciò che si considera prezioso o vulnerabile. Questa azione può riguardare persone, beni o informazioni, ed è spesso legata a un senso di responsabilità e protezione. Salvare rappresenta quindi un impegno a garantire la sopravvivenza e il benessere di ciò che si vuole tutelare.

In presenza della definizione "Mettere al sicuro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mettere al sicuro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Salvare:

S Savona A Ancona L Livorno V Venezia A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mettere al sicuro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

