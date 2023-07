Si portano in spalla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si portano in spalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZAINI

Significato/Curiosità : Si portano in spalla

Gli zaini sono accessori versatili che offrono praticità e comfort per trasportare oggetti personali. Indossati sulla schiena, permettono di distribuire il peso in modo uniforme, riducendo la fatica e lasciando le mani libere. I moderni zaini presentano una vasta gamma di design e stili, adattandosi alle esigenze di diversi contesti, come lo studio, il lavoro o il tempo libero. Sono dotati di tasche e scomparti per organizzare gli oggetti in modo efficiente, consentendo un facile accesso a tutto il necessario. La scelta tra zaino e borsa a tracolla dipende dalle preferenze personali e dall'uso previsto, ma entrambi sono opzioni pratiche per un trasporto comodo ed efficiente.

