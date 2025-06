La sacca da trekking nei cruciverba: la soluzione è Zaino

ZAINO

Curiosità e Significato di "Zaino"

Vuoi sapere di più su Zaino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Zaino.

Perché la soluzione è Zaino? La sacca da trekking, comunemente conosciuta come zaino, è un accessorio indispensabile per chi ama esplorare la natura. Progettata per essere indossata sulle spalle, permette di trasportare comodamente tutto il necessario per un'escursione, come cibo, acqua e attrezzatura. Grazie alla sua struttura ergonomica e ai vari scomparti, lo zaino offre praticità e funzionalità, rendendo ogni avventura più organizzata e piacevole.

Come si scrive la soluzione Zaino

La definizione "La sacca da trekking" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Z Zara

A Ancona

I Imola

N Napoli

O Otranto

